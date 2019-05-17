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Kayseri'yi internetsiz bırakan 10 zanlı yakalandı

Kayseri’de iki ay boyunca internet kablolarını keserek çalan ve şehri adeta internetsiz bırakan 10 kişi, 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kayseri'de iki ay boyunca internet kablolarını keserek çalan ve şehri adeta internetsiz bırakan 10 kişi, 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Mart, Nisan ve Mayıs ayı içinde Beğendik Mahallesi, Buğdaylı Mahallesi, Tavlusun Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elagöz Mahallesi, Yeşil Mahalle, Esentepe Mahallesi, Yıldızevler Mahallesi, Becen Mahallesi, Germir Mahallesi, Kayabaşı ve Mimarsinan Mahallesi'nde internet kabloları kesilerek çalındı.


Yaşanan hırsızlık olayı neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 23 gün süreyle 24 saat esasına göre fiziki ve teknik takip yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin Alican K.(19), Caner K.(20), Resul K.(24), Ayhan K.(20), Polat G.(21), Bülent Ş.(29), Kenan K.(31), Sezer Ş.(31) Tayfur K.(36) ve Okan B. olduğu belirlendi.


Zanlılar, polis ekiplerinin 12 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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