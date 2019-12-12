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KAYSERmall Alışveriş Merkezi, zengin marka karmasına iki güçlü markayı daha ekledi

GLA Yönetim Kiralama Ve Danışmanlık A.

Ş. tarafından yönetilmekte olan KAYSERmall Outlet AVM, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için sevilen markaları bünyesine almaya devam ediyor


Türk mutfağının zengin damak zevkinden yola çıkan Sayrem, eşsiz lezzetlerin farklı yorumu ile, enfes restoranlar arasında yerini korumaya devam ediyor. Görselliğiyle büyüleyici, damakta bıraktığı tatlarla etkileyici Sayrem, farklı menülerden oluşan konseptiyle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.


Sayrem Cafe&Bistro, konseptli mağazasında müşterilerini ağırlamaya başladı


Farklı konsepti ve ürün çeşitliliği ile müşterilerimizin kendilerini ödüllendirmek için uğramak istedikleri bir nokta ve günlük yaşamlarının bir parçası olacak. Lezzetin karşı konulamaz cezp edici dünyasında, tam tadında tarifleriyle, kalite ile damak zevkinin rengârenk dünyası içinde et&tavuk menüleri, salataları, birbirinden lezzetli kahvaltı ürünleri, tatlıları ve çok daha fazlasını barındıran yepyeni bir menü sunuyor.


Lezzet arayanlar için bir buluşma noktası olan Sayrem, yeme içme tutkunlarının favorisi haline gelecek.


Lezzet tutkunlularının diğer bir adresi ise MR. Lounge Cafe&Bistro


MR. Lounge Cafe&Bistro, ilk mağazasını büyük coşkuyla Kayseri'nin en prestijli alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet AVM‘de açtı.

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