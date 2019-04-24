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KAYSERmall ‘da 23 Nisan karnavalı

23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden eğlenceli gösterilerle düzenlenen etkinliklere çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gösterilerek kutlandı.

23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden eğlenceli gösterilerle düzenlenen etkinliklere çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gösterilerek kutlandı.


KAYSERmall Outlet AVM ortak alanında gerçekleşen gösterilerin ilki 11:30'da başlayan İldem Şehit Abuzer Doğan Anaokulu'nun minik öğrencilerinin halk oyunları ve dans gösterileri oldu. Ardından 13:30'da Odak Okullarının sahne gösterileri ile devam edilerek çocuklar yeteneklerini sergilediler. Her iki okulun gösterileri hem velilerden hem de vatandaşlardan büyük alkış topladı.


Gün boyu maskot bando gösterileri ile devam edilen etkinliklere; sahnede ise çocuklarla birlikte maskot show eşliğinde dans ve şarkılar söylendi, tahta bacak ve canlı heykel gösterileri yapıldı.


Etkinlik sonunda 23 Nisan'a özel hazırlanan pasta çocuklarla birlikte kesilerek herkese ikram edildi.

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