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KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı

KAYSERmall Outlet, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için hazırlıklarını tamamladı.



Kayseri'nin Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinden KAYSERmall Outlet, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırladı. 18 Kasım tarihinde başlayacak etkinlikler kapsamında sihirbaz ve ateşbaz gösterileri, balon ve bisiklet şovları, vantrolog kukla gösterisi ile çocuklar eğlenceye doyacak.


Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.

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