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KAYSERmall Outlet AVM' den anlamlı kampanya

KAYSERmall Outlet AVM, Kayseri Üniversitesi kampüsünün İldem bölgesinde kurulması için imza kampanyası başlattı.



KAYSERmall Outlet AVM tarafından, Kayseri Üniversitesi kampüsünün İldem bölgesinde kurulması için imza kampanyası başlatılarak, bölgede yaşayan herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, “ Kayserimizin İldem bölgesi, cazibe merkezi haline gelebilecek imkanlara sahip bu nedenle Kayseri Üniversitesi'nin İldem sınırları içerisinde yer alması hem bölge hem de öğrenciler için sosyo-ekonomik açıdan katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Mustafa Ağca açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bizler İldem'in fark oluşturan bir bölge olmasının gayreti içerisindeyiz. Kayseri Üniversitesi'nin İldem'e her anlamda katkı sağlayacağına ve daha yaşanılabilir bir yerleşim alanı olacağına inanıyoruz. Konut fiyatlarının şehrin diğer bölgelerine nazaran daha uygun olması, bünyemizde bulunan AVM' nin outlet olarak hizmet vermesi bölgemizin önemli artılarından bazıları” dedi.



Son olarak İldem bölgesindeki mahalle muhtarları ile birlikte imza kampanyasının startını vererek, teşekkürlerini iletti.

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