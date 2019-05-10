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KAYSERmall Outlet müşterisine araba kazandırdı

KAYSERmall Outlet AVM’nin düzenlediği araç kampanyasının çekilişi gerçekleşti.

KAYSERmall Outlet AVM'nin düzenlediği araç kampanyasının çekilişi gerçekleşti. Mevlana Aygörmez isimli talihli BMW 118i marka araç kazandı.



KAYSERmall Outlet'in 21 Aralık 2018 - 25 Nisan 2019 tarihleri arasında başlattığı BMW 118i model araba kampanyasının çekilişi gerçekleştirildi. Milli Piyango ve noter huzurunda yapılan çekişle asıl talihli Mevlana Aygörmez, yedek talihli Semra Yılmaz oldu.


AVM yönetimi, düzenlenen çekiliş heyecanını paylaşan tüm ziyaretçilerine teşekkür etti.

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