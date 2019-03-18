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KAYSERmall Outlet‘de sevilen kitaplar okuyucularıyla buluşuyor

KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi’nde, ‘Herkes kitap okusun’ diye Kitap Fuarı düzenledi.

KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nde, ‘Herkes kitap okusun' diye Kitap Fuarı düzenledi. 16 Mart Cumartesi günü başlayan ve 15 Nisan Pazartesi akşamına kadar açık olacak fuarda herkesin severek okuduğu kitaplar uygun fiyata satılıyor.



Okuma alışkanlığını geliştirmeyi ve kitap sevgisini artırmayı amaçlayan KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Bodrum kat etkinlik alanında kurulan kitap fuarı 16 Mart Cumartesi günü başladı. Dünya klasiklerinin yanı sıra yeni çıkan ve popüler kitaplara da yer verildi.



Kitap tutkunları buluştu


AVM, sevilen yazarları da hayranlarıyla buluşturuyor. Yapılan duyuruya göre 31 Nisan Pazar akşamına kadar açık kalacak olan fuarda 23 Mart'ta Ahmet Selçuk İlkan, 24 Mart'ta Sinan Burhan, 6 Nisan'da Uğur Arslan sohbet ve imza gününde hayranları ile buluşacak. Kitap fuarı, 7'den 77'ye tüm kitap tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

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