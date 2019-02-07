KAYSERmall'dan Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler

KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ndeözel dekoruyla ziyaretçilerini karşılayacak. Yapılan bilgilendirmede; AVM, 5-14 Şubat tarihleri arasında kurulan ‘sevgi tüneli'nden geçerek, sevgini ifade eden en güzel mesajı yazan bir çifte sürpriz hediye verilerek, sevgililere özel bir anı bırakacak.

Ayrıca; 14 Şubat'da Sevgililer Gününe özel AVM ve Çınar Sanat Okulu iş birliği ile canlı müzik dinletisi eşliğinde sevgi dolu atmosfer tamamlanacak.

AVM, keyifli anlar geçirmek isteyen misafirlerini düzenlenen etkinliklere davet etti.