İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAYSERmall'dan Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler

KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü’ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.



Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan KAYSERmall Outlet, Sevgililer Günü'ndeözel dekoruyla ziyaretçilerini karşılayacak. Yapılan bilgilendirmede; AVM, 5-14 Şubat tarihleri arasında kurulan ‘sevgi tüneli'nden geçerek, sevgini ifade eden en güzel mesajı yazan bir çifte sürpriz hediye verilerek, sevgililere özel bir anı bırakacak.


Ayrıca; 14 Şubat'da Sevgililer Gününe özel AVM ve Çınar Sanat Okulu iş birliği ile canlı müzik dinletisi eşliğinde sevgi dolu atmosfer tamamlanacak.


AVM, keyifli anlar geçirmek isteyen misafirlerini düzenlenen etkinliklere davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.