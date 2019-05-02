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KAYSERmall'dan ziyaretçilerine özel sergi

KAYSERİ (İHA) KAYSERmall Outlet, ziyaretçilerini özel bir sergide buluşturdu.


Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile üreten güçlü kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Yapılan bilgilendirmede; AVM'de kadınların ürettikleri el işi ürünlerin sergisi ve satışı 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Sosyal sorumluluk projelerine önem veren KAYSERmall Outlet AVM'nin, bu tarz etkinliklere desteği önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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