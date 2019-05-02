KAYSERmall'dan ziyaretçilerine özel sergi

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile üreten güçlü kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Yapılan bilgilendirmede; AVM'de kadınların ürettikleri el işi ürünlerin sergisi ve satışı 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren KAYSERmall Outlet AVM'nin, bu tarz etkinliklere desteği önümüzdeki günlerde de devam edecek.