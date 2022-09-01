KAYŞEV'den eğitime burs katkısı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (KAYŞEV) bugün başlayan burs başvuruları münasebetiyle Vakfı ziyaret etti. Başkan Akay eğitimin önemine işaret ederek; ‘Türk Milleti'nin gençlerinin, dünyanın milletlerinin gençlerinden geri kalmaması lazım. Bunun en öncelikli yolu da, onların iyi eğitilmesinden geçiyor. Kayseri Şeker olarak, çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve şehit ve gazilerimizin yükseköğrenim gören çocuklarına, KAYŞEV aracılığıyla burs desteği veriyoruz' dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, KAYŞEV'in 2022 -2023 eğitim öğretim yılı kayıt döneminin başlaması dolayısıyla Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türk ve Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede ile birlikte Vakıf Merkezi'ni ziyaret etti. Vakıf yetkilileri ile bir süre görüşen ve bilgi alan Başkan Akay ziyarete ilişkin açıklamasında eğitimin önemine dikkatleri çekti. KAYŞEV'in Kayseri Şeker'in sosyal sorumluluk projelerinden ve örnek uygulamalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Akay şu görüşlere yer verdi:

‘1 Eylül itibariyle KAYŞEV Vakfımızın burs kayıtları başladı. Özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile ilgili olarak 1 Eylül'den 30 Eylül'e kadar müracaatlar kabul edilecek. KAYŞEV Vakfımızın bir mevzuatı, ana sözleşmesi var. Bu çerçevede Kooperatif üyesi çiftçilerimizin çocukları, çalışan ve emekli çocuklarımız ile şehit ve gazi ailelerinin yükseköğrenim gören çocuklarının müracaatlarını kabul ediyor ve değerlendiriyoruz. Şartları uygun olan çocuklarımıza KAYŞEV Vakfımız 9 ay süresince eğitim bursu veriyor. Bizim halen öğrenimi devam eden bursiyerlerimiz var. Bunlar aşağı yukarı 900 civarında onlarında transkriptlerini 19 Eylül ile 31 Ekim arasında tekrardan Vakfımıza vermeleri gerekiyor. Türk Milleti'nin gençlerinin dünyanın milletlerinin gençlerinden geri kalmaması lazım. Bunun en öncelikli yolu da onların iyi eğitilmesinden geçiyor. Bu manada eğitim sorumluluğu önemli bir sorumluluk. Bizim ülke olarak en önemli kaynağımız insan kaynağımız, bu insan kaynağımızı en iyi şekilde eğitmek değerlendirmek, geleceğe hazırlamak durumundayız. Eğitime destek noktasında Türkiye'nin bütün kurumlarının sorumluluk alması gerektiği inancındayım. Milletin malı olan, elbette çiftçinin malı olan Kayseri Şeker'in imkânları çerçevesinde bu işte sorumluluk alıyoruz ve öğrencilerimize destek sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle gurbette okuyan insanların çok küçük çaplıda olsa cep harçlıklarının olması önemlidir. Biz bunları gençliğimizde de yaşadık. Hiç olmazsa bu manada gençlerimize karınca kararınca yardımcı olmak onları moralli bir şekilde eğitmek ve geleceğe hazırlamak durumundayız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşallah gençlerimizde dünya gençleri ile her alanda en üst seviyede yarışır olsun bunu temenni ediyorum. Yeni öğrenim yılında üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum.'