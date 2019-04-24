İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

KAYSİAD'da İbrahim Yılmaz Güven Tazeledi

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KAYSİAD) yapılan genel kurulunda İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi.

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KAYSİAD) yapılan genel kurulunda İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi.


Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KAYSİAD) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda yönetim listesi şu şekilde oluştu:


Yönetim Kurulu: İbrahim Yılmaz, Soner Türküm, İ.Cengiz Bıçakçıoğlu, Kemal Topsakal, Mevlüt Yapar, Recep Tiritoğlu, Kemal Nakipoğlu, Ersoy Daşdan, A. Erdal İndap


Yüksek İstişare Kurulu: Akın Bayrak, Halit Özkaya, İdris Demirel, Sami Yangın, Mehmet Sağıroğlu, M. İrfan Başyazıcıoğlu, Mustafa Akkaş, Yılmaz Dost


Disiplin Kurulu: Erol Sırıklı, Ferhat Seyhan, İbrahim Samancı, Mustafa Uzandaç, Mustafa Yurduşen


Denetim Kurulu: Murat Çolak, Murat Kantarcı, Mustafa Deveci

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.