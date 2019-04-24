KAYSİAD'da İbrahim Yılmaz Güven Tazeledi

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KAYSİAD) yapılan genel kurulunda İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi.

Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KAYSİAD) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda yönetim listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: İbrahim Yılmaz, Soner Türküm, İ.Cengiz Bıçakçıoğlu, Kemal Topsakal, Mevlüt Yapar, Recep Tiritoğlu, Kemal Nakipoğlu, Ersoy Daşdan, A. Erdal İndap

Yüksek İstişare Kurulu: Akın Bayrak, Halit Özkaya, İdris Demirel, Sami Yangın, Mehmet Sağıroğlu, M. İrfan Başyazıcıoğlu, Mustafa Akkaş, Yılmaz Dost

Disiplin Kurulu: Erol Sırıklı, Ferhat Seyhan, İbrahim Samancı, Mustafa Uzandaç, Mustafa Yurduşen

Denetim Kurulu: Murat Çolak, Murat Kantarcı, Mustafa Deveci