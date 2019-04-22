KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Çocuklar Geleceğimizin Teminatıdır”

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920 tarihi ulusal egemenliğimizin ilan edildiği ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir başlangıcı ifade eden gündür. Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin güvencesi olan çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır.

Bizler de iş dünyası olarak, demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum”