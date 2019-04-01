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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “İlk Gündem Maddemiz Ekonomi Olmalı”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Artık ülke olarak 4.5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı” dedi.


Türkiye'nin önünde yapısal reformları hayata geçireceği uzun bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, hükümetimizin güçlü ekonomi programı ile reformları bir bir hayat geçireceğinden emin olduklarını söyledi.


Bu sürece Kayseri olarak azami katkı vereceklerini de belirten Başkan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak bizlerde hep birlikte daha çok üretim, ihracat ve istihdam için çalışıp, ülkemizin kalkınmasına azami katkıyı vereceğiz. Bu vesile ile seçilen tüm başkanlarımıza başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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