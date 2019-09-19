KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Sivas Oda ve Borsa Ziyaretlerinde Bulundu

İlk olarak Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilmi Gül ve Meclis Başkanı İhsan Aksoy'u ziyaret eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımızı belirli aralıklarla ziyaret ediyorum. Daha önce Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de ki tüm odalarımı ziyaret etmiştim. Sivas ziyaretlerimizi de bu kapsamda yaptık. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun selamını ileterek, TOBB Yönetim Kurulu olarak yaptığımız çalışmaları hakkında bilgiler verdim. Varsa onların bizlere iletmek istediği konuları onları not aldık. Bölgemizin konularını karşılıklı görüşüp istişare etme imkanı bulduk. Yararlı bir ziyaret olduğu düşüncesindeyim. Bize zaman ayırarak misafir etme nezaketinde bulunan Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.