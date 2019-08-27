KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Vergi sisteminde düzenlemeye gidilmesi gerekiyor"

KAYSO toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısına KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkan Vekili İlhan Baloğlu, “En büyük problemlerimizden bir tanesi işsizlik konusu. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde ciddi bir işsizlik meydana geldi. Sanayiyi yönlendiren insanlar olarak belli bir takım sorunlarımız var. Bunun yanında verimliliği arttırma çabasına çok ihtiyacımız var. bütün harcamalarımızı oranladığımız zaman verimliliğimize ulaşıyoruz. Verimliliği düşünürken, istesek de istemesek de maliyetleri düşürme zorunluluğu var. Maalesef bu zorunluluğumuzu yerine getirirken, çok hızlı bir şekilde maliyeti düşürmeye personel tarafından bakıyoruz. Personel tarafından bakılmasının verimliliği arttırma değil kapasite küçültme olduğunu düşünüyorum. Verimliliği arttırmayı makinemizi teçhizatımızı arttırmak gibi düşünürsek, bir taraftan da yanılgıya düşeceğimiz belirtmek isterim. Sonuç itibariyle elbette yatırımlarımızı büyüteceğiz ancak elimizdeki makinenin sayı olarak artışının verimliliğimizi sağlamadığını hepimiz biliyoruz. Bunun için bizim elimizdeki projelerimizi büyütmek, birim maliyet ile daha fazla üretim yaparak kaynak almak zorundayız. Formül noktasında ise, çözüm olarak eleman çıkışı yapma noktasına gelmemeliyiz. Mevcut elemanlarımızla daha fazla üretim yapabilmek açısından bakarsak daha verimli olacağını düşünebiliriz” dedi.

"Vergi sisteminde düzenlemeye gidilmesi gerekir"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, vergi sisteminde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi geçen hafta Pençe 3 Harekatında şehit düşen askerlerimiz oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Ayrıca bugün, Malazgirt Savaşının yıl dönümü. Türklere Anadolu'nun kapısını açan muharebenin 948. yılı. Anadolu'yu bizlere vatan ilan eden şehitlerimiz de anıyorum. Bu güne kadar genel olarak, işletmelerimizin ve istihdam üzerindeki ilavelerin azaltılması gerektiğini iddia eden elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının maliyetimizi nasıl baskıladığından ve bizi ihracat pazarında nasıl zora soktuğundan bahsettik. Vergi sistemi ile ilgili defalarca talebimiz olmasına rağmen, beyan esaslı ve firma bazında reytingleme ile bir yöntem oluşturulması ve vergi sisteminde yeni bir düzenleme yapılması gerektiğinden bahsettik. Peşin verginin artık kaldırılması gerektiğinden, KDV iadelerinin bu reyting sistemine göre bir an önce beyan usülü ile ödenmesi gerektiğinden bahsettik. Vergi sisteminde kayıtlı olanlardan çok vergi alınması yerine, kayıtsız olanların kayıtlı hale getirilmesinin çok daha önemli ve verimli olduğundan bahsettik" diye konuştu.

"İş kanunlarının yüzde 99.2 oranında işverenin aleyhine karar veriyor"

Başkan Büyüksimitci, “İş kanunlarında ve bu neticede iş mahkemelerini de, işveren aleyhine alınan kararların yüzde 99.2 gibi bir oranda olduğundan bahsetmiştik. Bunların kesinlikle tekrar düzenlenmesi gerektiğini anlattık. Bu iş kanunuyla yeni yatırım yapmak isteyen girişimciler yatırım yapmakla ilgili çok ciddi sorunları olduğundan bahsettik. Bunların hiç biri çözülmedi. Yatırım teşvik sisteminin baştan ele alınması gerekiyor. Ülkemizin batısında bazı bölgelerde farklı isimlerle organize sanayiler kuruluyor. Bunların durdurulması ve endüstrinin ülke geneline yayılması gerekiyor. Endüstrinin oluşması için de tekrar bir planlama gerekiyor. YEKTEM ile ilgili ciddi sorunlar var. Önce 50 Milyon kilowatt saat ve daha fazla kullananlar arasında pay ediliyordu şimdi ise 10 milyon kilowatt saat ve üzerinde kullanan kurumlara pay ediliyor. Madem bu ülkenin borcu, her bireyi üzerine düşeni ödemesi gerenin paylaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sanayi olmazsa bunlardan bahsedemeyiz” ifadelerini kullandı.

50 firmaya yüzde 75 hibe ile danışmanlık verilecek

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 50 firmaya yüzde 75 hibe ile danışmanlık verileceğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kayseri üzerinde de pek çok talebimiz oldu. Acil işi çıkan sanayicilerimizin bir yere uçakla gitmesi konusunda çok şikayet aldık. Yarın sabah gidecek bir arkadaşımıza sadece Business Class bileti bulabildik ve 860 TL fiyatı. Siz hizmet ile ilgili çalışıyorsunuz ve müşterinize bunu yansıtmaya çalışıyorsunuz. Bir sefer gidip gelmeye bin 600 lira gibi rakamlar ödeyeceksiniz. Sefer sayılarının arttırılması ve bilet fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Bunları isterken bizlerin de firmalar ve odalar olarak yapmamız gerekenler var. Sanayi Odası olarak, firmalarımızdaki verimlilik artışı ve Kayseri'deki ihracatçı sayımızın artışıyla ilgili bir takım çalışmalarımız var. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN)'la, yalın imalat tekniği ile ilgili projeler yaptık ve bir verimlilik ofisi kurduk. Muhtemel 5 sektörde Kalkınma Bakanlığımızın öncülüğünde 3 yıl önce yapılan çalıştay ile Kayseri'de öncelikli sektör olarak seçildi. Burada 50 firmaya 5 ay süre ile danışmanlık verilecek. Verimliliğin de artık bizim anladığımız anlamda profesyonel olarak ele alınması ve danışmanlarla firmalarımızdaki verimliliğin arttırılması gerekiyor. İnşallah bu işi yapacağız. Bu proje kapsamında, ilk 500 sanayi kuruluşuna hizmet vermiş,Türkiye'nin önde gelen danışmanlık firmalarından hizmet alınacak. Proje kapsamında da her firma için yüzde 25 verimlilik artışı hedefliyoruz. Bununla ilgili ORAN, danışmanlık hizmeti ücretinin yüzde 75'ini hibe olarak karşılayacak, yüzde 25'ini de firmalarımız karşılayacak."