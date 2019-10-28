İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetimizin 96.

yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak sanayicilerin ve tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.


KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;


“Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için 96. yıldönümünü gururla kutladığımız Cumhuriyetimizi millet olarak birlik ve beraberlik içerinde hak ettiği yere taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal'in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.