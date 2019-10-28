KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak sanayicilerin ve tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için 96. yıldönümünü gururla kutladığımız Cumhuriyetimizi millet olarak birlik ve beraberlik içerinde hak ettiği yere taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal'in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.”