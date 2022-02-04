KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaretinde Kayseri OSB'nin Türkiye'nin en büyük ve örnek organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri Sanayi Odası heyetini yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hizmet binası girişinde karşıladı. Ziyarette Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'nin yanı sıra Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meclis başkanlık divanı üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette karşılıklı olarak istişare vurgusu yapıldı. Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, sözlerinin başında Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kayseri OSB'nin Türkiye'nin en büyük ve örnek OSB'si olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, “Özellikle GES başta olmak üzere OSB'de yapılanların ne kadar doğru olduğu görülüyor” dedi. Konuşmasında elbirliği ile çalışmanın önemine de işaret eden Mehmet Büyüksimitçi, şehrin tüm bileşenlerinin birlikte çalışmasını arzu ettiklerini belirtti ve Sanayi Odası olarak her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sanayicilere en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti. Konuşmasında istişarenin önemini de vurgulayan İmamoğlu, “İstişarenin büyük faydası var. Bizler tüm odalarımızla istişare içinde çalışmak istiyoruz. Diyaloğun olduğu yerde tüm sorunlar aşılır” diye konuştu.