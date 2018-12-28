KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı

Özellikle Ağustos ayı ile birlikte içeriden ve dışarıdan birtakım etkilerle ülke olarak ciddi bir finansal sıkışıklığa girdiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Her ne kadar üçüncü çeyrekte büyüme rakamlarımız 1,6'ya düşse de 2018 yılını yüzde 3,5 civarında bir büyüme ile kapatacağız. Yine ihracatta rekor kırdığımız bir yıl oldu. Kayseri olarak ilk 11 ayda ihracatımızı Türkiye'nin 1,5 katı artırmayı başardık. Bu seneyi serbest bölge ihracatımızı da eklersek 2 milyar 285 milyon dolarla kapatacağız. Kayseri olarak ilk defa bu rakamları yakalamış olacağız” dedi.

2019 yılından umutlu olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Piyasalar alınan tedbirlerle dengelenme sürecine giriyor. Bu tedbirlerin yansımalarını 2019 yılında daha net göreceğiz. Hükümetimiz sanayicinin üzerindeki yükü hafifletir, bizde bu süreci fırsata çevirmeyi başarabilirsek inanıyorum ki, 2019 yılı 2018 yılından daha parlak olacaktır. 2019'da tüm imkanlarımızı seferber ederek azim ve özveriyle çalışıp, bu süreci de lehimize çevirmeyi başaracağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Zor günlerde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen tüm sanayicilere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl temennisinde bulunurken, başta Kayserili hemşehrileri olmak üzere tüm sanayicilerin ve işadamlarının yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzur dolu bir sene diledi.