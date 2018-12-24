KAYSO Gıdacılar Meslek Komitesinden İl Tarım Müdürlüğü'ne Ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Gıdacılar Meslek Komitesi Üyelerinden oluşan heyet, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve 2. Grup Meslek Komitesi Üyesi Lütfi Çarşıbaşı, “Sayın Müdürümüzü ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca komitemizde gerek gıda, gerekse tarım ve hayvancılık konularında öne çıkan sorunlarla ilgili bilgiler verdik. Sayın Müdürümüzün yaklaşımlarından memnun kaldık. Bundan sonra yaşanabilecek sorunları karşılıklı görüşüp istişare ederek çözme konusunda mutabık kaldık. Kabullerinden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşanabilecek sorunları çözme konusunda müdürlük olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.