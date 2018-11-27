KAYSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, asgari ücrete yapılacak olan zam çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek; "Firmalara birdenbire bu yükleri yüklerseniz bu firmaların birçoğu kaldıramayabilir" dedi.

Toplantı Salonu'nda toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya; asgari ücrete yapılan teşviğin devam etmesi gerektiğini ifade ederek; "Biliyorsunuz 2016 yılında asgari ücrete teşvik ile ilgili bir maddemiz konmuştu ve firmalarımıza bu Kasın ayına kadar asgari ücrete teşvik verilmişti. Biliyorsunuz Kasım ayı itibariyle sona erdi. Biz bunun devamından yanayız, çünkü piyasaları anlatmaya gerek yok. Ciddi bir durgunluk var. Bu konuda mümkünse asgari ücrete teşviğin devam etmesinden yana bir iradenin beyan edilmesinde büyük fayda vardır" diye konuştu.

Döviz ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte elektrik ve doğalgaz fiyatlarının da yükseldiğini, petrol ve döviz fiyatlarının normale dönmesinin ardından yükselen elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışında da geri çekilmesinin sektörler için teşvik olacağını vurgulayan Özkaya; "İkinci önemli konu ise elektrik ve doğalgaz fiyatları. Biliyorsunuz Ağustos, Eylül ve ekim aylarında hem döviz kurundaki ani artışlardan hem de petrol fiyatlarının 55-60 dolar civarından 75-80 dolarlara gelmesiyle birlikte doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatları hemen hemen birer ay arayla güncellendi. Madem bunun petrol ve döviz kurlarındaki artıştı, geldiğimiz yer itibariyle kur geriye dönmüş durumda. 80 dolarlara çıkan petrol şuanda 58 dolarlara, 7,2 TL'ye çıkan doların da şuanda 5,2 TL civarında seyrettiğini görüyoruz. Geçenki toplantımızda da söylediğimiz gibi özellikle doğalgaz ve elektrikte son yapılan iki zammın geri alınmasının sanayicilere teşvik açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hükümetimiz bir adım atarsa daha önce mobilya, elektronik ev aletleri ve konutta olduğu gibi böyle bir indirimin de tüm sektörlerimiz için bir teşvik olacağı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Alınan tedbirlerin piyasalardaki olumlu etkilerini görmeye başladık"

Meclis Toplantısı'nda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, hükümet tarafından alınan tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayarak; "Hem ülke hem de sanayi odası olarak hareketli bir ayı da geride bırakmak üzereyiz. Hükümetimiz tarafından alınan tedbirlerin finansal piyasalardaki olumlu etkileri görmeye başladığımızı ifade edebiliriz. Bir taraftan gündemin ekonomi odaklı olması bizleri memnun ederken, diğer bir taraftan da Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ‘Yeni Eylem Planı' üzerinde çalıştıklarını açıklaması ileriye dönük iyimserliğimizi daha da pekiştirmiş durumda. Özellikle 3 aylık sert kur ataklarının ardından Yeni Ekonomi Programı ortaya konulan gerçekçi hedeflerle birlikte olumsuz algının artık kendini iyimserliğe bıraktığını görüyoruz. Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında 4,4 milyar dolar açık veren cari işlemler bu yıl Eylül'de 1,83 milyar dolar fazla verdi. Ayrıca enflasyonla Topyekun Mücadelede Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde bizler de oda ve borsalarımız olarak halkımızın da güçlü bir şekilde destek vermesiyle ana problemlerimizden biri olan enflasyonu da düşüreceğimize inanıyorum. Bu önlemler içerisinde sürekli talep ettiğimiz elektrikli ev aletlerindeki ÖTV indirimi, mobilyadaki KDV indirimi ve konuttaki indirimler de gerçekleşmiş oldu. Bunlar için de ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomik anlamda geçirilen sıkıntılı dönemin devlet ve Eximbank desteğiyle fazla hasar almadan atlatıldığını da belirten Büyüksimitçi; "Bizim de ayrıca bir takım önerilerimiz oldu. Yine takip ettiğimiz öneriler var. özellikle hem devlet bankalarımıza hem de bunların içerisinde ayrı bir yer işgal eden Eximbank'a bir kere daha teşekkür etmek lazım. Bu zorlu dönemleri hem devlet bankalarımızın hem de Eximbank'ın desteğiyle çok büyük hasar almadan atlattığımız inancındayım. Şunu gördük ki Eximbank'ın birazcık daha sermaye yapısı maliye tarafından güçlendirilirse eminim ki hem ihracat açısından daha büyük bir destek olacak, hem de daha farklı uygulamalar ve ürünlerle ihracatçının önünü daha fazla açabilecek. Aynı zamanda Eximbank'ın yeni uygulamaya başladığı ve Kayseri'de de çalışmalarını yaptığı teminat mektubuna bağlı olmaksızın kredi değerlendirmesiyle bankacılık usullerine uygun kredi kullandırımının şuanda çalışmalarını yapıyor arkadaşlarımız" dedi.

Kentteki ArGe sayısına 2 firma daha eklendiğini sözlerine ekleyen Büyüksimitçi; "Kayseri'ye sevindirici bir haberimiz var. 9 tane ArGe merkezimiz ve 1 tane tasarım merkezimiz bakanlık onaylı idi. Buna 2 firmamız daha katıldı. Toplam 11 ArGe merkezi ve 1 tasarım merkezimiz oldu. Bunun dışında da 4 firmamızın çalıştığını biliyoruz" diye konuştu. Asgari ücretle ilgili çalışmaların devam ettiğini de bildiren Büyüksimitçi konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Seçim öncesinde ciddi bir şekilde asgari ücret artırıldı. Çalışan haklı, ama işverenin de haklı olduğunu, çok rekabetçi sektörlerde iş yaptığımızı da bilmemiz gerekiyor. Firmalara birdenbire bu yükleri yüklerseniz bu firmaların birçoğu kaldıramayabilir. Bu sefer daha büyük sıkıntılar olabilir, işsizlik problemleri olabilir. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile bizzat görüşüldü. Bu konuda çalışma olduğunu söylediler. İnşallah bir sonuca ulaşacak, rakamları en iyi bilen devlet. Devlet işletmelerimize ne kadar yük getireceğini biliyor. Bu anlamda inşallah hayırlı bir sonuç gelir diye düşünüyorum."

Meclis toplantısının bu ayki konuğu olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında oda üyelerini bilgilendirdi. Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm, sosyal tesisler başta olmak üzere birçok konu başlığında bilgiler verdi. Mecliste diğer gündem maddeleri de üyeler tarafından görüşülerek oylandı.