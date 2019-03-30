KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda İstihdam Seferberliği 2019 konuşuldu

KAYSO Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; “İnşallah bu hafta ile birlikte Türkiye'nin gündeminden önemli bir madde düşmüş olacak. Bu seçimlerin ülkemize, Kayserimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kazananın, kazanamayana, kazanamayanın da kazanana saygı duyacağı bir netice çıktığı takdirde ki öyle olacak, herkesin birbirine saygıyla bu seçimin bir yerel seçim olduğunu unutmadan olayları sürdürmemiz gerekmektedir. Çünkü artık önümüzde 4 buçuk yıl gibi bir süre var. 4 buçuk yıl artık Türkiye'nin gündeminde seçimin olmadığı ve Türkiye'nin üretim ile istihdam ile ekonomi ile ilgili fabrika ayarlarımıza tekrardan dönmemiz gerektiğini ve gerçek sorunlarımızın gündeme gelerek istişare halinde birlikte yapmamız bir döneme giriyoruz. İnşallah bu dönemin de ülkemizin yüksek kalkınma hızına erişeceği ve birçok sorunumuzun da ortadan kalkacağı bir dönem olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Türkiye'deki tüm oda ve borsalar olarak istihdam seferberliğine katkıda bulunduklarını ve kendilerine yük edindiklerini ifade ederek; “Bugünkü meclis toplantımızın ana gündem maddesi İstihdam Seferberliği 2019. Niye istihdam ile ilgili bu kadar çok bastırıyoruz. Hakikaten 21 Ocak'ta TOBB Ekonomik Şurasında cumhurbaşkanımızın bizlere yepyeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Daha sonra da TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 81 ile ve 160 ilçede bulunan oda ve borsalarımızda bu işi hakikaten sırtlandık ve yola çıktık. Bu kapsamda KAYSO olarakbizler de buradaki il müdürlerimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sanayicimizin ‘Şöyle bir sıkıntımız var' dediğinde kendileri bizzat ya gelip ziyaret ederek ya da telefonla işlerini çözüyorlar. Öncelikle valimize istihdam seferberliği ile ilgili KAYSO, KTO, KTB olarak ziyaret ettik ve durumdan bahsettik. Zaten cumhurbaşkanlığımız da valilere bu işin takibi ile ilgili görevlendirme yapmıştı. Valimiz de hakikaten bu işin önemini, istihdamın ne olduğunu bilen çok tecrübeli bir devlet adamı. Bizim önümüze düştü, organize sanayi bölgelerimizle beraber biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Daha sonra bunları tanıtmaya ve anlatmaya çalıştık ayrıca bir el kitapçığı hazırladık. Çünkü bunların iyi anlaşılması önemli. Bunlar hakikaten tarihi destekler. Devlet bu kadar dışarıdan gelen etkilere rağmen, ekonomik olarak bir yapı oluşturmaya çalışırken iş dünyasının bu talebini geri çevirmedi ve tarihi destekler verdi. İş dünyası da rakamlar itibariyle buna duyarsız kalmadığını, ellerinden gelen istihdamı yaptığını görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İstihdam Seferberliği 2019 ile ilgili katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi. Daha sonra KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi; İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Delibaş, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Gündem maddelerinin okunup oylanmasıyla meclis toplantısı sona erdi.