KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, ERÜ'de Finans Zirvesine Katıldı

Finans Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye; Erciyes Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Ekrem Erdem, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Sırıklı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri sanayisi hakkında bilgi vererek konuşmasına Başlayan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “Kayseri'de Marka olmayı başarmış çok ciddi firmalarımız var. İSO ilk 500 ve İkinci 500'de toplam 32 Kayserili firmamız var. Kayseri'de 3 OSB ve bir serbest bölgemiz var. Dördüncü OSB kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yerini belirledik. Gerekli formalitelerin hazırlanması ile dördüncü OSB'ye kavuşmuş olacağız” dedi.

Özkaya, “Sanayici işletme sermayesini binaya gömen insan durumunda. Bu ülkemizin acı bir gerçeği. Bizim en kıymetli kaynaklarımız işletme sermayelerimiz ve beşeri kaynaklarımızdır. Biz maalesef beşeri kaynaklarımıza yönelik uzun vadeli bir program yapabilmiş değiliz. OSB'lerimizde bu durgunluğa rağmen bazı iş kollarımızda eleman ihtiyacı varken, bazı iş kollarında ise eleman fazlası var. Bununla ilgili hem eğitim konusunda, hem diğer konularda uzun vadeli bir planlamaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kayseri'nin ihracat rakamlarının Türkiye ortalamasına göre iyi durumda olduğunu açıklayan Özkaya, yıl sonunu 2.2 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacaklarını, bununda 2014 yılından sonra ulaşılan en yüksek rakam olduğunu belirterek tüm ihracatçı firmalara teşekkür etti.

Ağustos ayından bu tarafa bir takım ekonomik sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Özkaya, Türkiye'nin 8-10 yılda bir ekonomik sıkıntı yaşadığını, burada önemli olanın bu sıkıntılardan ders almak olduğunu söyledi.

2009 yılından sonra Türkiye'ye ciddi manada sıcak para girdiğini anlatan Özkaya, “Bu para bizimle birlikte birçok gelişmekte olan ülkeye girdi. Bu paraları tüketim harcamaları ile değil yatırım yaparak değerlendirebilseydik, bugün biz çok daha farlı konumda olurduk. İnşallah bundan sonra gerekli dersleri aldığımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye'nin yıllardır tekstilde ön planda olduğunu ancak, buradan kazanılan paraların, tekstil makinası almak için yurt dışına transfer edildiğini belirten Özkaya, ülke olarak bundan sora makine ile ilgili, elektrik-elektronikle ilgili, yazılımla ilgili ciddi manada çalışıp eleman yetiştirilmesi gerektiğini ve mevcudu koruyarak teknolojik yatırımlara yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Ar-Ge merkezlerinin önemine değinen Özkaya, Kayseri'deki Ar-Ge merkezlerinin sayısının 11'e yükseldiğini ancak ülke olarak Ar-Ge'ye yeterli harcama yapılmadığını belirterek, Türkiye'de en yüksek Ar-Ge harcaması yapan kurumun Aselsan olduğunu, bundan dolayı çok ciddi bir sıçrama yaşadıklarını belirtti.

Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Özkaya, çok yönlü, kendisinin geliştirmiş, beşeri ilişkileri gelişmiş, işini seven, işine sadık birey olmanın iş hayatında son derece önemli olduğunu, başarının sırrının da bunlardan geçtiğini söyledi.