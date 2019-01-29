KAYSO Ocak ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri'nin 2018 yılında Türkiye'nin yüzde 11'lik genel ihracat rakamlarının üzerine çıkarak, yılı yüzde 18.9 ile kapattığını ifade etti.

KAYSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Abidin Özkaya yaptı. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı ve 2019 yılında KAYSO olarak yapacakları faaliyetlere dair açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de ihracat şampiyonu yine mobilya sektörü

Türkiye'nin yüzde 11 ihracat artışı ile 2018 yılını kapattığını, Kayseri'nin ise Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 18.9'luk ihracat rakamı ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir görünüm arz ettiğini belirten Büyüksimitçi, hedeflerinin Kayseri'yi Türkiye'de ihracat yapan ilk 10 il arasına taşımak olduğunu belirtti. Büyüksimitçi, “Bizim hedefimiz de mutlak surette, ihracat rakamlarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak ve önümüzdeki yıllarda ihracatta ilk 10 il arasına girmek. Hamd olsun sanayicilerimiz, ihracat rakamlarımızı yüzde 19 düzeyinde artırdı. 1 milyar 919 milyon ihracatla yılı kapattık. İhracatta ilk 10 sektöre bakacak olursak şampiyon mobilya sektörü, 254 milyon Dolar ihracat rakamı ile. Ardından demir ve demir dışı metaller, tekstil ve hammaddeleri, elektrik-elektronik ve hizmet sektörleri geliyor. Bu sıralamada Kayseri için iki çok önemli sektör var; biri mobilya, biri tekstil. Onların artış hızına baktığımızda maalesef istediğimiz artış hızında değiller. Bu konuda Tekstil Meslek Komitesi ve Mobilya Meslek Komitesi ile neler yapacağımıza dair ayrıca değerlendirme yapmalıyız” diye konuştu.

Kayseri iller arası ihracat sıralamasında 12'nci

Öte yandan Türkiye geneli ihracat rakamlarında Kayseri'nin 12'nci sırada olduğunu kaydeden Büyüksimitçi, “İller arası sektörel ihracat sıralamasında Kayseri mobilyada 4'üncü sırada. 2017'de de 4'te idik. Demir ve demir dışı metallerde 6'ncı sıradayız. Halıda dokuzuncu sıraya düştük, çelikte 10'uncu sıraya çıktık, madencilikte 10, makinede ise 17'nci sıradan 13'üncü sıraya çıktık” dedi.

“Bugünleri atlatacağız”

2018 yılının özellikle 8'inci ayından sonra ülke ekonomisinin genel olarak sıkıntılı bir sürece girdiğini dile getiren Büyüksimitçi, bu süreçte enflasyonla mücadelede Kayseri firmalarının istihdama destek vererek önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekti. Son zamanlarda ülke ekonomisinin toparlanmaya başladığını söyleyen Büyüksimitçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 yılının 8'inci ayından sonra sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. Özellikle finansman tarafında, bankaların anlaşılmaz tutumlarıyla; problem olmayan firmalara problem çıkarmalarıyla maalesef, 8'inci aydan sonra iyi bir yıl yaşamadık. Ama daha sonra ekonomi dengelenme sürecine girdiğinde, piyasalar biraz daha oturmaya başladığında, herkes birbirini daha iyi anladı. Öncelikle devlet bankalarımız piyasaya ciddi destekler verdi. Bunun yanı sıra, Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz de, bankalarla reel sektörü yanyana getirmeye çalıştık. Bugünleri atlatacağız; şu anda da rakamlar daha iyiyi gösteriyor.”

“İlk hedefimiz ihracat rakamlarını yükseltmek”

2019 yılında KAYSO olarak ilk hedeflerinin ihracat rakamlarını yukarıya çekmek olduğunu vurgulayan Büyüksimitçi, bunun için 12 ülke odaklı bir eylem planı hazırladıklarını belirtti. Büyüksimitçi, “Gerek Bakanlığımızın gerekse ihracat rakamlarının ve karşılıklı ticaret yaptığımız ülkelerle ilgili yaptığımız çalışmada 12 hedef ülke belirledik. 2019'da bir çok faaliyet yapmayı planladığımız gerek iş seyahatleri gerek alım heyetleriyle birlikte fuarlar ve ilgili olarak bu 12 ülkede ciddi faaliyetlerimiz olacak. Bu finansal çalkalanmanın bize faydası ihracat ayağında ve farklı pazarlarda farkı ürünlerle veya mevcut ürünümüzün aynı pazarlarda sürdürülebilirliğini sağlayarak nasıl yapacağımızla ilgili hepimiz dersimize çalışacağız. İhracatçı firma sayısı bin 252. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 60'ını ilk bin firma yapıyor. Geriye kalan ihracatçı firma sayısı yaklaşık 57 bin civarında. Dolayısıyla tabana yayılmakla ilgili ciddi problemimiz var. O anlamda, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın; şu anda ilk planda 13'ünü ön plana aldık, burada çeşitli toplantılar yaptık ve kendilerini ihracata nasıl yönlendirebiliriz, ihraç pazarlarına ne şekilde girebiliriz bu eğitimleri yapacağız. Mevcutta ihracat yapan firmalarımız için de, girmiş oldukları pazarlarda nasıl kalıcı olacağına ve yeni pazarlara nasıl dahil olacaklarına dair eğitim çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Kayseri'nin gümrüklü havalimanına acilen ihtiyacı var”

Büyüksimitçi son olarak geçen Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomik Şura'ya dair açıklamalarda bulundu. Şura'da Kayseri'nin ihracat rakamlarının yükseltilmesine dair yapılması gerekenlerle ilgili bir takım önerileri beyan ettiklerini kaydeden Büyüksimitçi, sözlerini şöyle tamamladı:

“İhracat rakamları yüksek olan bir şehiriz ama halen gümrüklü bir hava terminalimiz yok. İstanbul'a veya Ankara'ya makine için yedek parça getiriyorsunuz, oradan ithalatını yapıp iç nakliye ile Kayseri'ye getirmek zorunda kalıyorsunuz. E ticareti uluslararası boyutta yapmak istesek yine gümrüklü bir havalimanımız olmadığı için yine bunu önce Ankara ya da İstanbul'dan yapmak durumundayız.”

“Demiryolu ve navlun fiyatları yüksek”

“Demiryolu nakliyesi ve navlun fiyatları konusunda, Kayseri-Mersin nakliyesinde fiyatın pahalı olduğunu, karayolu nakliyesiyle hemen hemen yakın olduğunu ifade ettik. Bazı dönemlerde konteyner taşımacılığında çok ucuz fiyatlar olabiliyor ama Kayseri'den Mersin'e gönderdiğiniz fiyatla neredeyse birebir oluyor. Ancak demiryolu nakliyesi gelişmiş ülkelerde çok uygun fiyata yapılan bir nakliyedir.”

Başkan Büyüksimitçi'nin konuşmasının ardından, Türk Exim Bank Kayseri Şube Müdürü Ali Can, Türk Exim Bank'ın faaliyetlerine dair bilgilendirme sunumu yaptı.