KAYSO Üyelerine Yerli Üreticilerin Korunması Semineri Verildi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, yerli üreticilerin korunması amaçlı "Yerli Üreticilerin İthalata Karşı Korunması Semineri" düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yerli üreticinin korunmasının ticaret yapan herkesi ilgilendirdiğini belirterek, böyle güncel bir konuda KAYSO üyelerini bilgilendirmelerinden dolayı Ticaret Bakanlığı uzmanlarına teşekkür etti.

Dünyada korumacılık politikalarının yayıldığı bir dönemde Türk işadamlarının ve ticaret erbabının varlıklarını sürdürebilmeleri için, dönem dönem hükümetten destek taleplerinde bulunduklarını hatırlatan Meclis Başkanı Özkaya, “Bu destek talepleri hem üretim ve satışlarını iç piyasalarda yapan firmalardan, hem de ihracata dönük üretim yapan firmalardan gelebilir. Firmaların devletten beklediği destekler genelde koruma şeklinde olurken, bu destekler miktar sınırlandırılması, özel tüketim vergileri, KDV düzenlemeleri ve gözetim vergileri şeklinde özetlenebilir” dedi.

Özkaya, korumacılık şeklinde olan ve her ülkenin gündeminde olan bu önlemlerin karşı ülkeleri de bir takım önlemler almaya zorladığını, bunun da dünya ticaretini kısıtladığını söyledi.

Türkiye ‘de ve Avrupa Birliği ülkelerinde yerli ve yeterli üretimi olmayan, üretim proseslerinde girdi olarak kullanılan ürünlerin, gümrük vergilerinin de itiraz halinde askıya alınmasının mümkün olduğunu dile getiren Özkaya, konu hakkında Ticaret Bakanlığı uzmanlarının detaylı bilgiler vereceğini belirterek, seminerin tüm katılımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Başkanı Murat Gören, Türkiye'nin üretim üssü Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ithalatta haksız rekabet oluşturan dampingli ithalata karşı alınan önlemler, dampingli olmayan yada haksız rekabet oluşturmayan durumlarda kullanılan araçlar ve AB'de yerli üretimi olmayan ancak yerli üretimin girdileri niteliğindeki ürünlerin gümrük vergilerinin kaldırılması gibi konularda bilgiler vereceklerini söyledi.

Seminerin ilerleyen kısmında Ticaret Bakanlığı Gözetim, Koruma, Kota ve Tarife Kontenjanı Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İsmail Tulukçu, Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Dış Ticaret Uzmanı Merve Yalçın Erdil ve Dış Ticaret Uzmanı Ali Arda Alıcı tarafından katılımcılara detaylı bilgiler verildi.