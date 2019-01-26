KAYSO üyelerini İMOB'da yalnız bırakmadı

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarına (İMOB) katılan üyelerini standlarının başında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Fuar ziyaretine KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Başkan Vekili Mehmet İlgü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mimarsinan OSB Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Sarıalp ve Mustafa Nebi Doğan katıldı.

İMOB ziyareti hakkında bilgi veren KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “Öncelikle üyelerimiz olmak üzere fuara katılan tüm Kayserili firmalarımızı standlarında ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, hem de bereketli fuarlar diledik” dedi.

Bu yıl fuarın hareketli geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özkaya, “Ziyaret ettiğimiz sanayicilerimizin hemen hemen hepsi fuarın geçen yıllara göre daha hareketli ve bereketli geçtiğini belirttiler. Genel olarak bir memnuniyet söz konusu. Buda bizi tabiki çok memnun etti. Ekonominin bir daralmadan geçtiği bu günlerde, bu fuar mobilya üreten sanayicilerimize bir moral, bir destek oldu. Sanayiciler olarak hep birlikte daha çok çalışarak, ülkemizin bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda atlatmasına destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Özkaya, üyelerinden aldıkları talepler doğrultusunda gelecek yıl yapılacak olan fuara daha fazla sayıda üye ile katılacaklarını sözlerine ekledi.