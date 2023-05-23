KAYSO üyelerini yeşil dönüşüme hazırlayacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, küresel ekonomik sıkıntılardan kaynaklı daralmanın hala devam ettiğini, yaşadığımız deprem felaketinin ekonomik baskıyı daha da artırdığını belirterek, devlet millet el ele tüm desteklerin bu bölgeye verilmesi gerektiğini söyledi. Son olarak 28 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilerken, tüm kesimlerin çıkacak sonuçlara, halkın iradesine saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de meclis toplantısına katılımlarından dolayı Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür etti. Büyüksimitci, Mehmet Yalçın ve Yönetiminin sanayicilere hizmet odaklı anlayış içerisinde canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Milletvekili seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyüksimitci, “Bu seçimlerde Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Milletimizin iradesi ile meclise seçilen başta Kayseri milletvekillerimiz olmak üzere tüm milletvekillerine başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Özellikle Kayseri Milletvekillerimizin istişare içerisinde, birlikte hareket etmelerini, şehrimizin sorunlarının daha rahat çözülmesi adına önemli bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de demokrasiye yakışır şekilde, barış ve huzur içerisinde tamamlanarak, milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum” dedi.

Kurulma çalışmaları devam eden 4.'üncü OSB için Tarım Bakanlığı'ndan bekledikleri onayın geldiğini açıklayan Büyüksimitci, “Bu onayla birlikte bir virajı daha aşmış olduk. Kuracağımız yeni OSB ile ilgili sanayicilerimizden bin 400'ün üzerinde talep aldık. Bu da sanayicilerimizin, yani sizlerin, yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Burada katma değeri yüksek, orta ve ileri düzey teknolojik yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize öncelik vermek istiyoruz. Ben burada özellikle emek ve gayretlerinden dolayı Sayın Hulusi Akar Bakanımıza ve Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Yine Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanayicilerden gelen talep üzerine Geri Dönüşüm İhtisas OSB kurulması için ön talep topladıklarını da hatırlatan Başkan Büyüksimitci, "Burada da şu ana kadar 70 civarında sanayicimizden talep almış durumdayız. Sıfır atık politikası çerçevesinde geri dönüşüm sektörünün giderek önem kazandığı günümüzde, özellikle tekstil, kâğıt, plastik, metal, cam ve benzeri sektörlerin yer alacağı Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesini şehrimize kazandırmayı istiyoruz. Yeterli talebin oluşması halinde, kuruluş çalışmalarına hızlıca başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ‘El Verin Ev Yapalım' sloganıyla başlatılan ‘İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası'na da değinen Başkan Büyüksimitci, “Kampanyada Kayseri iş dünyamızın katkılarının daha net görülebilmesi ve bir sinerji oluşturabilmek amacıyla şehrimizdeki TOBB'a bağlı Odalarımız ve Borsamız adına; Halk Bank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası'nda “Kayseri İş Dünyası Oda/Borsa Kalıcı Konut Seferberliği Ortak Hesap Numaraları” adı altında bağış ve zekat hesapları açtık. Ayrıca bağış yapmak isteyen üyelerimiz için kredi kartı ile bağış yapma imkanı sağlandı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası kartları için 6 taksit, Ziraat Bankası business kartları için 18 taksit, diğer bankaların kartları için tek çekim imkanı sunuldu” dedi.

Kampanyanın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edeceğini açıklayan Büyüksimitci, bir tuğla da olsa kampanyaya destek çağrısında bulunarak, deprem sürecinde olduğu gibi bu kampanyada da beraber hareket ederek, depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacaklarını söyledi. Kayseri Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren KAYSO Akademi faaliyetleri hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, “Bu çerçevede firmalarımızın üst düzey yöneticileri için yeni bir “Yönetici Gelişim Programı” başlattık. Prof. Dr. Emre Alkin ve Ahmet Şerif İzgören gibi değerli hocalarımız tarafından verilecek 10 ayrı eğitimden oluşan bir program olacak. Burada üst düzey yönetici ve yönetici adaylarımız, dünya ekonomisi, liderlik, girişimcilik ve gelecek yönetimi gibi konularda eğitimler alacaklar. Eğitimlerimiz haziran ayının başında başlayacak. Kayıtlarımız 25 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecektir. Kontenjanlarımız dolmak üzere, zaman ayırır katılırsanız çok faydalı olacağı kanaatindeyim” dedi.

Büyüksimitci, sanayicileri yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak adına, ORAN 2022 yılı teknik destek programı çerçevesinde, “Sanayide Yeşil Dönüşüme Destek” eğitimlerine başlayacaklarını, bu eğitim projesi ile firma çalışanlarına yönelik “ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması” konusunda 3 günlük sertifikalı eğitim vereceklerini açıkladı. Büyüksimitci ayrıca, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize yakışır bir şekilde, demokratik bir ortamda, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Sonrasında kürsüye gelen KAYSO Mali Danışmanı İzzet Balta tarafından, 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek olan, “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında sunum yaparak meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da, meclis toplantısına davetlerinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye teşekkür etti. Kayseri OSB ve Bölge Müdürlüğü çalışmaları hakkında meclise bilgiler veren Yalçın, “Haziran 2022'de yapılan seçimle göreve geldik. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte işimizi gücümüzü bırakarak canla başla çalışmaya başladık. Ciddi bir efor harcayarak bölgemizi daha iyi konuma getirdik. Kredi çekmedik, borçlanma yapmadık. Çok şükür şu an hem mali açıdan hem yapılanma anlamında çok iyi durumdayız. Tüm borçlarımızı sıfırlayarak artıya geçmiş durumdayız” dedi.

Sanayicilerin lehine yeni projelere imza atmaya başladıklarını açıklayan Yalçın şunları söyledi; “En önemli projelerimizin başında, yaşanan iş kazalarına karşı acil müdahalede bulunmak ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere bölgemize kurmayı planladığımız hastane geliyor. Bunun yanı sıra bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimizden hırsızlık konusunda ciddi şikayetler alıyoruz. Bunu önlemek adına bölgemizin giriş-çıkışlarına nizamiye yapmayı planlıyoruz. Bu kapılarda güvenliklerimiz 24 saat görev yaparak giriş çıkışları kontrol altında tutacak. Bu sayede hırsızlıkların yüzde 70 oranında önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'a KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya tarafından plaket takdim edildi.