KAYSO'da gıdacıların sorunları konuşuldu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) gıda sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik genişletilmiş istişare toplantısı yapıldı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in başkanlığında yapılan toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kayseri Sanayi Odası'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıdacılar Meslek Komitesi Üyesi Lütfi Çarşıbaşı, gıdacıların sorunlarını görüşüp, çözüm önerileri üretmek ve toplantıdan çıkacak öneri ve sorunları daha üst makamlara iletmek üzere böyle bir toplantı düzenlediklerini belirterek, sektöre desteklerinden dolayı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Erol Sırıklı ise, sektördeki bir takım sorunların sektör temsilcileri ile konuşup tartışarak çözebileceklerini, bu sayede çözüme daha çabuk ulaşabileceklerini belirterek, olumlu yaklaşımlarından dolayı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'e ve ekibine teşekkür etti.

Son olarak kürsüye gelen Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bu toplantılarla sektördeki sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirterek, “Eğer ortada bir sorun varsa bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Bazen bizim düşündüklerimiz reel sektörde uygulanamaz olabilir. Bizim bilmediğimiz sorunlarda olabilir. Biz burada Kayseri ölçeğindeki sorunları tam anlamıyla su üzerine çıkarıp, bu sorunların çözümü ile ilgili sektör temsilcilerinin bize yol göstermesini istiyoruz. İlgili mevzuatlar çerçevesinde yapabildiklerimizi uygulayacağız, yapamadıklarımız olursa onları da Bakanlığımıza iletmek üzere toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Kayseri'nin kendi elinde tutmuş olduğu hayvansal ürünlerle ilgili merkezi konumunu kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Kayseri bir sanayi şehri ama yanında tarımında olması lazım. Tarıma dayalı bir çok ürününü Kayseri'den mamul yada yarı mamul olarak çıkışını yapmamız lazım. Kayseri kendi özündeki markalarla tüm Türkiye'ye satmalı. Hatta ihracatla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Biz bu işi çok önemsiyoruz. Sizlerle birlikte hareket ederek sektörün sorunlarını çözeceğimize inanıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra sırası ile söz alansektör temsilcileri, sektörde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.