KAYSO'da yeni dönemin ilk meclisi

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) 2022-2026 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “4'üncü OSB bu dönem en büyük projelerimizin başında geliyor” dedi.

KAYSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ilk meclis toplantılarını gerçekleştirmek üzere toplandıklarını ve yeni sezonda tüm sanayicilerle uyum içerisinde çalışarak, gelişeceklerini söyledi. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini söyledi. Oda seçimlerini, demokratik bir ortamda ve sanayicilere yakışır bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Büyüksimitci, “Seçimlerimizin camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Öncelikle geçen dönem beraber çalıştığımız ve bu dönem aramızda olmayan arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu dönem aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılı bir dönem diliyorum. Yönetim kurulumuzda yüzde 50'ye yakın, meclisimizde yüzde 34, meslek komitelerimizde ise yüzde 51 civarında değişikliğimiz oldu. Aynı zamanda meclisimizin yaş ortalamasını 5 yaş gençleştirerek 55'ten 50'ye düşürdük. Daha genç arkadaşlarla biraz daha dinamik bir çalışma sergilemek için böyle bir değişikliğe gitmiş olduk. İnşallah bu dönem hep birlikte el ele vererek, istişare anlayışı içerinde güzel hizmetlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

KAYSO'yu geliştirerek, Türkiye'nin ekonomisine fayda sağlamak istediklerinin altını çizen Başkan Mehmet Büyüksimitci; ”Kendi içimizde istişare kültürünü ne kadar geliştirirsek, şehrimize, ülkemize o kadar fayda sağlayacağımız inancındayım. Çalışmalarımızı bu güne kadar hep bu anlayış içerisinde yaptık. Yeni dönemde de inşallah bunu daha da artırarak, Kayseri sanayisini bir üst seviyeye taşıma gayretinde olacağız. Benim sizlerden ricam; özellikle meslek komitelerimizi iyi çalıştıralım. Toplantılarımıza azami ölçüde katılım sağlamaya özen gösterelim. Burası sizlerin odası. Kapımız bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese her zaman açık olacak. Alt kurullarımız ne kadar iyi çalışırsa, sorunlarımızın çözümü o derece hızlı olacaktır. Bize ağır bir sorumluluk verdiniz, bunun farkındayız. Biz de KAYSO yönetim kurulu olarak, yeni dönemde de aynı anlayış ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizden aldığımız güç ve destekle bunun gereğini elimizden geldiği kadar yerine getirme gayretinde olacağız” diye konuştu. 4'üncü OSB'nin bu dönem ki en büyük projeleri olduğunu belirten Büyüksimitci, “Seçimli meclisimizde bahsetmiştim. İncesu OSB genişleme alanı ve 4'üncü OSB bu dönem en büyük projelerimizin başında geliyor. Daha önceki meclislerimizde bilgi vermiştim ama 4'üncü OSB hakkında özellikle aramıza yeni katılan arkadaşların bilgisi olması açısından kısaca bilgi vermek istiyorum. 4'üncü OSB'nin, Sivas yolu 25'inci kilometrede, 5 milyon 250 bin metrekare alanda kurulması planlanıyor. Burası karma OSB olacak. Özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji ile ilgili tahsislerimiz olacak. Şu ana kadar bölgemize bin 300 yatırımcımızdan 26 milyon metrekareye yakın talep almış durumdayız. Bu da şehrimizde yatırım iştahının olduğunun bir göstergesidir. İnşallah çalışmalarımızı hızla tamamlayıp, hem sanayicilerimizin yatırım alanı ihtiyacını karşılayacak, hem de şehrimize çevre dostu bir OSB'yi kazandırmış olacağız” dedi.

Yeni dönemde Dijital Dönüşüm ve Yalın Dönüşün konularının da ön planda olacağını söyleyen Mehmet Büyüksimitci; “Yine bu dönem ağırlık vermemiz konulardan başında Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Yalın Dönüşüm gibi kavramlar geliyor. Bu konularda hızlıca ilerlemek zorundayız, zira Avrupa Birliği bu konuda adım atmaya başladı. Sınırda karbon düzenlemesi ve emisyon ticaret sistemi yaptırımsız olarak 2023'ten itibaren devreye giriyor. 2026'dan itibaren ise AB'ye ihracatta standartların belirlendiği bir ticaret sistemi gerçek anlamda devreye girecek. Burada öncelikli olarak çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik olmak üzere 5 sektör belirlendi ancak bunun çerçevesi giderek genişleyecektir. Bu sürece sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde kendimizi hazırlamalı, bu yönde çalışmaları hızlandırarak, stratejilerimizi belirlememiz lazım. Aksi takdirde bunun bedelini ihracat yaparken ödemek zorunda kalır ve rekabet gücümüzü de kaybetmeye başlarız. Oda olarak biz de bu süreçte, Sanayicilerimize her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.