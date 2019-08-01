KAYSO'dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Niteliğini Artırmaya Yönelik Protokol

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında, Kayseri'deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin niteliğini artırmaya yönelik eğitim sözleşmesi imzalandı.

Kayseri'de kurulu bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizin niceliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ilk olarak KAYSO bünyesinde bir Koordinasyon Ofisi kurduklarını söyledi.

Bu ofis aracılığı ile Kayseri'de ki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile ortak toplantılar yapmaya başladıklarını anlatan Başkan Büyüksimitci, “Üretimde fark oluşturabilmenin ve kalıcı olabilmenin temel dayanağının Ar-Ge/tasarım faaliyetlerinde bulunmak olduğu düşüncesinden hareketle, bu toplantılarda Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizin öncelikli ortak ihtiyaçlarının eğitim olduğunu tespit ettik. Bu konuda gerekli anket çalışmalarını yaparak ihtiyaç olan eğitimleri belirledik. Bu doğrultuda bir proje hazırlayarak kalkınma ajansımıza sunduk. Başvurumuz ORAN tarafından uygun görüldü ve bugün bu projemizin protokolünü imzaladık” dedi.

Başkan Büyüksimitci, “Proje kapsamında 12 Ar-Ge ve 2 Tasarım Merkezi çalışanı yaklaşık 60 kişiye 3 grup halinde eğitimler verilecek. Firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Firmalarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına dolayısı ile ülkemizin kalkınması katkı sağlayacaktır” diye konuştu.