KAYSO'dan Büyükşehir ve Kocasinan'a Ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlara hayırlı olsun dileklerini ileten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, hem Memduh Büyükkılıç'ın hem de Ahmet Çolakbaydar'ın daha önceki hizmetlerini bildiklerini, yeni dönemde de Kayseri'ye yakışan hayırlı hizmetler yapacaklarından emin olduklarını söyledi.

Kendilerinin de sanayiciler olarak, Kayseri Sanayi Odası olarak belediyelerle iletişim içerisinde olacaklarını ve gerek sanayinin gerekse şehrin sorunlarını çözmek için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu süreçte kendilerine verdikleri desteklerden dolayı tüm sanayicilere teşekkür ederek, “Seviyeli ve güzel bir seçim geçirdik. Bu şehrin huzuru, istikrarı hepimiz için çok önemli. Bu şehri daha iki konuma taşımak için hepimiz koşturacağız. İşin büyük bir yükünün sizin üzerinizde olduğunu biliyoruz. Gerek katma değer açısından, gerekse üretim, istihdam ve ihracat açısından sizleri çok önemsiyoruz. Bizde Kardeşlik duyguları ile hareket ederek, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyip, sizlerin önünü açmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, ziyaretlerinden dolayı KAYSO yönetimine teşekkür ederek, “Sizler işin üretim ve istihdam tarafındasınız. Bu iş şehrimiz ve ekonomimiz açısından son derece önemli. Kayserili sanayicimiz böyle iniş çıkışlarda her zaman elinde bulunan imkanları seferber etmeyi bilmiştir. İnşallah bizde bundan sonra rutin belediyeciliğin dışına biraz daha çıkarak, daha fazla işbirliği içerisinde, daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.