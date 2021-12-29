KAYSO'nun ‘Nihat Ağabeyi' emekli oluyor

2005 yılından bu yana görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olan Genel Sekreter Molu için KAYSO Aralık Ayı Meclis Toplantısında veda töreni düzenlendi. Nihat Molu'nun uzun yıllar görevini layıkı ile yürüttüğünü belirten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Genel Sekreterimiz görevde bulunduğu sürece sorumluluklarını fazlası ile yerine getirdi. Biz kendisinden memnunuz. Bu güne kadar Kayseri Sanayi Odası'nı en iyi şekilde temsil etti. Odamızın ve üyelerimizin çıkarlarını en iyi şekilde koruduğu inancındayız. Verdiği hizmetlerden ve katkılardan ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonradaki yaşamında da tüm sevdikleri ile birlikte huzur içerisinde sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam diliyorum” dedi.

TOBB çatısı altında Kayseri Sanayi Odası'nda çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Molu ise, “2005 yılından beri bu camiada bulunmaktan ve hizmet etmiş olmaktan son derece mutluyum. Görev sürem boyunca birlikte çalışmaktan onur duyduğum başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyelerimize, tüm sanayicilerimize, TOBB ailesine, meslektaşlarıma, kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine, basın mensuplarımıza, danışmanlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma vermiş oldukları destekler ve iş birlikleri için teşekkür ederim. Sizlerin gönlünde bir hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana ” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Sekreterimiz Nihat Molu'ya Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanımız Abidin Özkaya tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.