KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç: “Global dünyada günden güne önemi artan Turizm, kolay ulaşılabilir ekonomik değerler arasında ilk sırada yerini almaktadır”

Yemekte konuşan KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç yaptığı konuşmada; “Global dünyada günden güne önemi artan turizm, kolay ulaşılabilir ekonomik değerler arasında ilk sırada yerini almaktadır” ifadelerinde bulundu.

KAYTİD tarafından düzenlenen iftar yemeğine Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve turizm işletmecileri katıldı. Düzenlenen organizasyonda konuşan Özandaç, “Global dünyada günden güne önemi artan Turizm, kolay ulaşılabilir ekonomik değerler arasında ilk sırada yerini almaktadır. KAYTİD olarak yüksek maliyetlerle oluşturulan sanayi, teknoloji, yazılım endüstrisi yatırımlarına nazaran çok daha ucuz maliyetler ile tüm dünyaya pazarlayabileceğimiz ve kesinlikle göz ardı etmememiz gereken Turizm değerlerimize daha fazla dikkat çekmek amacıyla, Kayseri'mizin Turizm ve Basın camiasını bir araya getirmek istedik. Zira üretilen veya mevcut olan hiçbir ürünün Basın Medya ve Tanıtım gücü olmadan pazarlanamaz hale gelmiş bir konjektüre ulaşmış durumdayız” dedi. Kayseri'nin tanıtımında ön sıralara çıkartılması gereken turizm değerlerinin altını çizen Özandaç, “Öncelikle eşsiz ev sahipliğimiz, güvenli ve rahat ulaşılabilir şehir altyapımız 6 bin yıllık tarihi ve kültürel birikimimiz, tabiat güzelliklerimiz, inanç turizmi değerlerimiz, gastronomik değerlerimiz mutlaka ayrı ayrı ele alınarak tanıtılmayı bekliyor” dedi.

“Erciyes, dünya çapında yapılan çalışmalar sonucunda sarf edilen çabaların karşılığını fazlasıyla vermeye başladı” diyen Özandaç, “Erciyes'e verilen enerjimizi azaltmadan, Erciyes özelinde olduğu gibi, her yeni yıl şehrimizde ilan edilecek örneğin Kaniş Karum yılı, Kapuzbaşı şelaleleri yılı, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti yılı, Kayseri Gastronomi yılı gibi toptan tanıtım ve sahiplenme seferberliği ile her bir değerimizinden maksimum marjinal faydayı sağlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği, Kayseri'nin turizm medya ve basın camiası profesyonellerinin bir arada geldiği bir iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen yemekte, turizm sektörünün medya ve basın organlarıyla hareketleneceğini ve daha geniş kitlelerden daha fazla ilgi görmesini sağlayacağını belirtildi. Etkinlikte, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç tarafından plaket verildi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, plaketten ve düzenlenen yemekten dolayı KAYTİD'e teşekkürlerini sundu.