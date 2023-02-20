KAYÜ bağışçılardan temin ettiği sütü peynir yaparak depremzedelere gönderdi

Kahramanmaraş depreminde zarar gören depremzedeler için tüm imkânlarını seferber eden Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), civar köylerimizdeki hemşerilerimizin depremden etkilenen vatandaşlarımız için beyaz peynir üretilmesi amaçlı bağışladığı yaklaşık iki ton sütü beyaz peynir olarak üreterek Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi vasıtasıyla depremzedelere gönderdi.

KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde işlenen yaklaşık iki ton sütten çıkan 360 kg beyaz peynir kalıp şeklinde paketlenerek Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi'nin aracına yüklendi ve deprem bölgesine gönderildi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaralarının millet olarak sarılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, depremzedelere yardım eden herkese teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, “Deprem bölgesinde yaşayan depremzede vatandaşlarımıza gönderilmek üzere bağışçılarımızla işbirliği yaparak beyaz peynir üretimine giriştik. Talas İlçemizin civar köylerinde bulunan süt üreticilerinden bağış olarak temin ettiğimiz yaklaşık iki ton sütü, Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizde öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz işleyerek kalıp beyaz peynir haline getirdiler. Üretilen kalıp beyaz peynirler, Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi vasıtasıyla depremzedelere gönderildi. Bu gıda yardımında başta süt üreticisi hayırsever hemşerilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Gün bir ve beraber olarak yaralarımızı el ele ve gönül gönüle sarma günüdür” diye konuştu.