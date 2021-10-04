KAYÜ Bünyan MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim

Bünyan MYO ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında haftada bir gün olmak üzere, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencilerine Mimarsinan OSB İtfaiye Müdürlüğünde uygulamalı eğitim veriliyor. Bu eğitimlerde öğrenciler itfaiyecilik alanında ekipman kullanımı, kaza kırım ile yangınlara müdahale konusunda sıkı bir eğitimden geçiyor. Ayrıca öğrenciler, itfaiye müdürlüğünün spor parkurlarında kondisyon depoluyorlar.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odakları üniversite misyonuyla sahada eğitime büyük önem veren Kayseri Üniversitesi'nde, bu tip protokollerle öğrencilerin mesleklerini uygulamalı bir şekilde öğrenme imkanı bulduklarını belirtti ve uygulamalı eğitim kapsamında destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.