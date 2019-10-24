KAYÜ Bünyan MYO'da Öğrencilere Şüpheli Paket Eğitimi Verildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bomba İmha Birimi personeli tarafından, şüpheli paket ve müdahale konulu uygulamalı eğitim verildi.

Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Özalp, Bünyan İlçe Jandarma Komutan Vekili Ergün Ceylan, Bünyan MYO Müdürü Öğr. Gör. Emre H. Baraz, Bünyan İlçe İtfaiye Amirliği personeli ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı eğitimde; bomba imha uzmanları Birol Başkurt ve Tayfun Altunok, öğrencilere, şüpheli paketlere nasıl yaklaşılacağını ve şüpheli paketin nasıl patlatıldığını uygulamalı olarak gösterdi.