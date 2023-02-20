KAYÜ Deprem ve Afet Koordinasyon ve Kriz Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Dr. Kurtuluş Karamustafa başkanlığında toplantısını yaptı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen toplantıda üniversitede depremzedelere yönelik yapılan yardım faaliyetleri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından tüm imkânlarını depremzedeler için seferber eden Kayseri Üniversitesi'nde depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinin sürdürdüğünü kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Üniversitemiz ana kampüsü olan 15 Temmuz Yerleşkemiz içerisinde yer alan Spor Salonumuzu barınmaları için depremzede kardeşlerimize açtık. Spor Salonumuzda çok sayıda depremzede aileyi misafir ediyoruz. Bunun yanında gerek Üniversitemizde misafir ettiğimiz depremzedeler, gerek KYK Yurdunda kalan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik açtığımız psikososyal destek ünitemizde gönüllü uzmanlarımız ve öğrencilerimizin çalışmaları devam ediyor. Amacımız bir nebze de olsa depremzede ailelere acılarını unutturmak. Ülke olarak üzüntümüz büyük; inşallah hep birlikte, millet olarak el ele vererek depremzedelerimizin yaralarını en kısa sürede sararız. Ben depremzedelere yönelik yardım çalışmalarında emeği ve desteğini esirgemeyen başta Üniversitemiz mensupları olmak üzere tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında deprem nedeniyle üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılının uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecek olmasını da değerlendiren Rektör Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu'nun talimatlarıyla uzaktan eğitim konusunda tüm hazırlıklarının tamam olduğunu ve belirlenen takvim istikametinde Kayseri Üniversitesi'nde bahar dönemi eğitimi sorunsuz bir şekilde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.