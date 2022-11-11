KAYÜ Develi Seyrani Kampüsünde Ağaçlandırma Çalışması Yapıldı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsünde düzenlenen ağaçlandırma töreninde bin 500'ü aşkın fidan toprakla buluştu.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsünde, Develi Belediyesi, Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ve Develi Orman İşletme Şefliği işbirliği ile düzenlenen ağaçlandırma törenine, Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı yönetimi ile ilçe protokolü, hayırseverler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte 26. Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Suat Köylüoğlu yaptıkları konuşmalarda Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek, dikilen ağaçların ileride kampüse ayrı bir güzellik katacağını belirttiler. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kayseri Üniversitesi'nin merkezden sonra en büyük kampüsü olan Develi Seyrani Kampüsünün bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Rektör Karamustafa; “Kayseri Üniversitesi olarak gerek hayırseverlerimiz, gerek yerel yönetimlerimiz ile iyi bir işbirliği ve uyuma sahibiz. İlçe kampüslerimiz bu desteklerle her geçen gün gelişip büyümektedir. Develi Seyrani Kampüsümüz, en çok hayırsever desteği olan kampüslerimizin başında gelmektedir. Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ile Develi Belediyemiz, kampüsümüze en iyi şekilde sahiplendikleri gibi her türlü ihtiyacımızda yanımızda yer almaktadırlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde kampüsümüzde düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eder, dikilen fidanların Üniversitemize, Develimize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Karamustafa ile Develi protokolü fidan dikimine katıldı. Etkinlik çerçevesinde Develi Seyrani Kampüsüne bin 500'ü aşkın fidan dikimi yapıldı.