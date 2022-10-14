KAYÜ Develi Seyrani Kampüsünde “Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni” düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü'nde, Önceki Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımı ile Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Develi Seyrani Kampüsü Mustafa Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, Önceki Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Önceki Dönem Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Önceki Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, NNY Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, İl Jandarma Komutanı J. Tuğg. Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turhan, çok sayıda il ve ilçe protokolü ile hayırseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile mini yerel müzik dinletisinin ardından etkinliğin açılış konuşmalarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesleki ve teknik yükseköğretim temalı bir üniversite olan Kayseri Üniversitesi'nin iş dünyası ile bütünleşen bir üniversite olduğuna dikkat çekti ve öğrencilerinin yüzde 79'unu meslek yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitemizin ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara değil ana insan gücünü yetiştirmeye yönelik önemli misyonu ve bu bağlamda vizyonu bulunmaktadır. Bu yüzden biz meslek yüksekokullarını oldukça önemsiyoruz. Orta ve uzun vadede de toplam öğrenci sayısındaki meslek yüksekokulu öğrenci oranımızı önemli ölçüde koruyacağız. Üniversitemiz Develi Seyrani Kampüsünde de Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulumuz bulunmakta ve buradaki programlarımız önemli başarılara imza atmaktadır. Özellikle aşçılık programımız ile gurur duyuyoruz. Aşçılık programımız kuruluşu yeni olmasına rağmen katıldığı yarışmalarda sürekli önemli dereceler elde ederek hem üniversitemizin, hem de şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda niteliğinin fark edilmesine katkı sunmaktadır. Üniversitemize bu tür başarıları yaşatan tüm öğrenci ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda hayırseverliğe, hayırseverliğin önemine de vurgu yapan Rektör Karamustafa, hayırsever şehri Kayseri'de Develi Seyrani Kampüsünün bugüne gelmesinde emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri'nin hayırseverlikte başta gelen iller arasında olduğunu söyleyerek, Kayserili hayırseverlerin hayırda birbirleriyle yarıştığını, vatanına, milletine sürekli fayda oluşturma gayretinde olduklarına dikkat çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel ise konuşmasında Develili hayırseverlere yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin son açılış konuşmasında Vali Gökmen Çiçek de, Kayseri Üniversitesi'nin ilklerin üniversitesi olduğunu belirtti ve Kayseri Üniversitesi'nin mezuniyet törenlerinde kep atma yerine bir ahilik kültürü olan şed kuşanmayı uygulamasından övgü ile bahsetti. Vali Çiçek, Develili hayırseverlere de Kayseri Üniversitesi'ne yaptığı hayırlardan dolayı teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve Önceki Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Yeni Dünya Düzeni ve Lider Ülke Türkiye” konulu konuşma yaptı.

Son dönemde Türkiye'nin her alanda attığı önemli başarılardan övgüyle bahseden Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda güçlü olmak zorunda olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kurtulmuş, “Artık bu milletin gençleri için yapamazlar yaptırmazlar devri geride kalmıştır. Büyük bir özgüven inşa edilmiştir. Allah'ın izniyle bu kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra Türkiye çok daha güçlü çok daha büyük olmak zorundadır. Türkiye bu coğrafyada bütün gücünü konsülde ederek sadece ayakta durmak değil koşmak mecburiyetindedir. Onun için 2023'ten sonraki dönem Türkiye yüzyılı olacaktır. 85 milyon vatandaşımızın içeride kenetlendiği ve ortak hedeflerde buluştuğu ve dünyada da Türkiye sözünün itibar edildiği ülke olacaktır. Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye kısa sürede dünyanın en büyük ekonomisinden birisi haline gelecektir. Allah'ın izniyle Türkiye dünyada yeni bir küresel sistemin kurulmasının öncülüğünü yapacaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplu açılış töreni gerçekleştirildi ve Develi Seyrani Kampüsüne katkıda bulunan hayırseverlere plaket takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimi ve pilav ikramının ardından “Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni” sona erdi.