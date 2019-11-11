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KAYÜ, “Geleceğe Nefes Ol” Fidan Dikme Kampanyasına Destek Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat:11.

11'de Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikme kampanyasına bir destek de Kayseri Üniversitesi verdi.


Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Genç TEMA Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi ağaçlandırma alanına çok sayıda fidan dikildi.


Fidan dikme etkinliğine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, çok sayıda akademik personel ve öğrenci de katkı verdi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Geleceğe Nefes Ol” sloganı ile başlatılan fidan dikme kampanyasına üniversite olarak destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Rektör Yardımcısı Boztosun, gerek üniversitelerinin, gerekse üniversitelerinde bu yönde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin, ağaçlandırma kampanyalarına sürekli destek olacaklarını belirtti.

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