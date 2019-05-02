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KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Tarafından 'Tel ve Çivi'nin Aşkı' Konulu Sergi Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ’Tel ve Çivi’nin Aşkı’ konulu serginin açılışı yapıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Tel ve Çivi'nin Aşkı' konulu serginin açılışı yapıldı.


Kültür Sitesi fuaye alanında düzenlenen sergi açılışına; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, serginin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti. Rektör Karamustafa'nın konuşmasının ardından yaklaşık 40 öğrencinin hazırlamış olduğu ve Kuratörlüğünü Elmas Şahankaya Polat‘ın yaptığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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