KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'da Grafik Tasarım Sergisi Açıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan 'Grafik Tasarım Sergisi' açıldı.

'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sergi açılışına; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, sergideki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra serginin açılış kurdelesini kesen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, serginin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti. Sergideki çalışmaları dikkatle inceleyip ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Karamustafa, beğendiği çalışmaların ise fotoğraflarını çekti.

Yaklaşık 80 öğrencinin hazırlamış olduğu sergi, 12 Nisan 2019 tarihine kadar gezilebilecek.