KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Bayramlar birlik ve beraberliktir”

Dr. Kurtuluş Karamustafa, yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajında mutluluğun, merhametin, paylaşmanın, ikramın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan Bayramımızın önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa, Ramazan Bayramımızın sağlık ve huzur dolu geçmesini diledi.

Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle;

“Bolluğun, bereketin arttığı, cennet kapılarının açıldığı, kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bir mübarek Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu, fakat bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini yaşamaktayız. Bayramlar birlik ve beraberliktir, kardeşliktir, merhamettir, mutluluktur, yardımlaşma ve paylaşmaktır. Sevginin, muhabbettin ve merhametin yoğun olduğu müstesna günlerdir. O yüzden bayramları bu duygu ve düşünce odağında ruhuna uygun bir şekilde yaşamalıyız. Uzun süren salgın sürecinin ardından ilk kez daha rahat bir ortamda geçireceğimiz Ramazan Bayramımızın başta öğrencilerimize, üniversitemiz çalışanlarına, hemşerilerimize, milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Herkesin Ramazan Bayramını kutlarım. Bayramınız mübarek olsun.”