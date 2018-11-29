KAYÜ Rektörü Karamustafa, Bünyan ve Akkışla İlçelerinde

Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe gezileri kapsamında Bünyan ve Akkışla ilçelerinde incelemelerde bulundu. İlçe programlarında belediye başkanları ile bir araya gelen Rektör Karamustafa, düzenlendikleri bu ziyaretlerle, gerek Kayseri Üniversitesi, gerekse ilçelerin gelişimi için yapılabilecekleri yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Göreve atandığı günden bu yana Kayseri Üniversitesi'nde birim ziyaretlerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın bu sefer ki durağı Bünyan ve Akkışla ilçeleri oldu. Bünyan ziyareti kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ile bir araya gelen Rektör Karamustafa, Bünyan ilçesinde kurulu Bünyan Meslek Yüksekokulu'nun biran önce faaliyete geçmesi için yapılabilecekleri konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise, Rektör Karamustafa'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Gülcüoğlu, Bünyan'da Meslek Yüksekokulu binasının kısa zamanda tamamlanması ve eksiklerinin de giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Belediye Başkanlığındaki ziyaretin ardından Rektör Karamustafa ile Başkan Gülcüoğlu, Bünyan Meslek Yüksekokulu binasının inşaatını gezdi.

Bünyan ziyaretinin ardından Akkışla ilçesine geçen Rektör Karamustafa, burada Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül'ü ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak ilçelerdeki yapabilecekleri çalışmaları yerinde görmek için bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtirken, şartlar oluşması durumunda Akkışla ilçesine de bir Meslek Yüksekokulu kurabileceklerini kaydetti.

Rektör Karamustafa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül de, Akkışla ilçesinin özellikle tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu belirtti ve ilçelerine tarım ve hayvancılıkla ilgili kurulabilecek Meslek Yüksekokulu'na her türlü desteği verebileceklerini söyledi.

Rektör Karamustafa, Belediye ziyaretinin ardından Başkan Ergül ile ilçeyi dolaşarak esnafla selamlaştı. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın ilçe ziyaretlerine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ve Bünyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Emre Hayri Baraz da eşlik etti.