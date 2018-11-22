KAYÜ Rektörü Karamustafa, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da İncelemelerde Bulundu

Dr. Kurtuluş Karamustafa, birim ziyaretleri kapsamında, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Sema Aksoylu ile birlikte Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık'ın da eşlik ettiği ziyaret kapsamında ilk olarak Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'nda düzenlenen toplantıya katılan Rektör Karamustafa, burada görevli akademik ve idari personel ile tanıştı. Tomarza MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal Acar, toplantıda MYO'daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, Tomarza Meslek Yüksekokulu'na ellerinden gelen desteği her zaman vereceklerini söyledi. Toplantının ardından MYO Laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Karamustafa, Öğr. Gör. Zehra Özcan'ın, “Yüksek Fırın Cüruflu Harçların Aktivasyonu ve Dayanımları” konulu doktora çalışması hakkında bilgiler aldı.

Rektör Karamustafa, Öğr. Gör Özcan'ı, MYO imkânlarıyla böyle bir çalışma gerçekleştirmesinden dolayı tebrik etti. Daha sonra laboratuvara geçen ve burada çalışan öğrencilerle sohbet eden Rektör Karamustafa, “Vatanımıza, milletimize ve devletimize dinlenme saatlerinde dahi çalışan, dersleriyle ilgilenen, başarıya aç öğrencileri görmek, bizleri onurlandırmakta ve mutlu etmektedir” dedi.

Okul ziyaretinin ardından Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık'ı da makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, meslek yüksekokulunun gelişimi için Başkan Işık ile koordineli çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ise, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun gelişimi için Kayseri Üniversitesi'ne her türlü desteği vereceklerini kaydetti.