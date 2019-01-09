KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Dr. Kurtuluş Karamustafa, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Karamustafa, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri ve en önemlisi olan basının, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan en etkili araç olduğunu kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Gazetecilik mesleği zor, bir o kadar da gayret gerektirir. Yaptıkları iş kamu görevi niteliğindedir. Kamuoyunun tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirilmesinde önemli görevi bulunan gazeteciler, halkın bilinçlenmesinde de etkin rol üstlenmektedir. Basın meslek ilkelerine ve etik değerlere uyan, devletimizin ve milletimizin hassasiyetleri ile milli birlik ve beraberliğimizi sürekli göz önünde bulunduran gazetecilerin, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve sorunlarının çözümü temel dileğimizdir. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.