KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Başkan Öztürk'e Ziyaret

Dr. Kurtuluş Karamustafa, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanlığına seçilen Esat Öztürk'ehayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Karamustafa'ya, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Semra Aksoylu ve Yahyalı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Nihat Yılmaz eşlik etti.

Ziyarette konuşan Dr. Kurtuluş Karamustafa, “ Yahyalı'ya güzel hizmetler yapacağınızdan eminiz. Özellikle üniversite ile olan pozitif diyalogunuz ve Ekim ayı ziyaretimizdeki yükseköğretim yapılanması konusunda sizde gördüğümüz heyecan bizi de heyecanlandırdı. Bizde hızlı bir şekilde Yahyalı Meslek Yüksek Okulu'nu hayata geçirdik. Bugüne kadar Yahyalı'ya yaptığınız hizmetlerin artarak devam edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Özellikle bizde yükseköğretim kısmına olan desteğinizi çok önemsiyoruz. Bundan sonra da size güzel ve başarılı çalışmalar diliyorum. Şahsım ve üniversitem adına size tekrardan hayırlı olsun diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise “ Siz, rektör olarak atandıktan sonra Yahyalı Meslek Yüksekokulu'nun açılışı ivme kazandı. Bundan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Meslek Yüksekokulumuzda açılacak olan Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Bölümü ve Madencilik Bölümü ilçemize çok yakışacak. İlçemiz için isabetli bir seçim oldu. Sizlerin YÖK' le olan diyaloglarınız sayesinde bu bölümleri ilçemize kazandırmış olacağız. Çalışmalarınız da muvaffakiyetler diliyoruz. Gerçekten ilgili, alakalı ve heyecanlı bir rektörümüzsünüz. Sizleri seviyoruz.” diye konuştu.