KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan, Hayırsever İşadamı Arslan'a Teşekkür

Dr. Kurtuluş Karamustafa, İncesu Meslek Yüksekokulu binasını yaptıran ve okulun diğer ihtiyaçlarına da her daim yardımcı olan hayırsever işadamı Saffet Arslan'a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve okulu yaptıran hayırsever işadamı Saffet Arslan ile birlikte İncesu Meslek Yüksekokulu'nu gezdi ve birtakım incelemelerde bulundu. Burada sınıfları, laboratuvarı ve yemekhaneyi dolaşan Rektör Karamustafa, Kaymakam Özgün, Başkan İlmek ve hayırsever işadamı Arslan, öğrencilerle sohbet etti ve isteklerini sordu. Daha sonra toplantıda İncesu Meslek Yüksekokulu'nun ihtiyaçları için yapılabilecekler konuşulurken, öncelikle öğrencilerin kalabileceği yurt binası ve sosyal tesislerin yapılabilmesi için fikir alış verişinde bulunuldu. Rektör Karamustafa, burada yaptığı açıklamada, İncesu ilçesine modern meslek yüksekokul binası yaptırarak katkıda bulunan hayırsever işadamı Saffet Arslan ile okula desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakam Mustafa Kemal Özgün ile Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e ve geçmişten günümüze emeği geçen herkese de teşekkür etti. Rektör Karamustafa, “Uygulama ve proje odaklı üniversitemiz, ilçelerdeki yüksekokullar ile hem eğitime, hem de ilçelere önemli katkı sağlamaktadır. Bu yıl ‘Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Programı' adı altında ‘İlk ve Acil Yardım' ve ‘Diyaliz' bölümleriyle eğitime başlayan İncesu Meslek Yüksekokulu her yıl daha da gelişecektir. Biz Kayseri Üniversitesi olarak sadece merkezde kampüs alanı oluşturup merkezde büyüme yerine, kurduğu meslek yüksekokullar ile ilçelerin gelişimine katkı verme gayretindeyiz. Buralarda tek isteğimiz ilçe idarecilerinin, ilçenin ileri gelenlerinin ve ilçe halkının okullarını sahiplenmeleridir. Bugün Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız ve Hayırsever İşadamımız Sayın Saffet Arslan ile okulumuzu gezdik. Yaptığı modern okul binasından dolayı Saffet beye çok teşekkür etmek istiyorum. Öğrenciler mutlu. Modern bir binada eğitim görüyorlar. Burada yok mu eksikliklerimiz, tabi ki vardır. İşte bugün burada Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız ve Saffet bey ile istişarelerde bulunarak, okulumuza daha neler yapılması gerektiğini görüştük. Kendilerine davetimize katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki okulumuzu yeni bölümlerle zenginleştirir ve sağlık alanında daha nitelikli sağlık teknikerlerini yetiştiren üniversite oluruz” diye konuştu.