KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa:”Biz kapalı kapılar ardında eğitim veren değil, sektörle iç içe bir üniversiteyiz”

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) tarafından düzenlenen ‘Lojistik sektöründe ağır nakliyenin önemi' isimli konferansta konuşan Rektör Kurtuluş Karamustafa, ”Biz kapalı kapılar ardında eğitim veren değil, sektörle iç içe bir üniversiteyiz” dedi.

Cengiz Utaş Konferans Salonunda Düzenlenen konferansa Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Ağır Nakliyeciler Derneği Başkanı Selçuk Görmezoğlu, dernek üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite olarak öğrencilerin iş dünyasını daha iyi anlaması için pekiştirerek daha iyi anlaşılmasını sağladıklarını söyleyen KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, “Yol medeniyettir, taşıyıcılık da o medeniyetin önemli bir tamamlayıcısıdır. Bugün birçok ürünü üretebilirsiniz ve transfer edilmesinde aracılık edebilirsiniz ama nitelikli taşıma sistemine sahip değilseniz, uluslar arası arenada rekabet gücüne sahip olamazsınız. Lojistiğin birçok bileşenleri var ve siz bunların en iyi şekilde eğitimini alıyorsunuz. Bunun en temel bileşenleri ise nakliye ve depolamadır. Biz Kayseri Üniversitesi olarak, sadece her defasında buna benzer toplantılarda bunu dile getiriyor ve vurguluyoruz ki kapalı kapılar ardında eğitim veren bir üniversite değiliz ve böyle olmayı tercih etmiyoruz. İş dünyasıyla bütünleşen diyoruz ve bütünleşiyoruz, uygulama ve proje odaklı diyoruz, uygulamayı bazen sektöre giderek ve bazen de sektörü buraya davet ederek paylaşacak ve tartışacağız. Kayseri Üniversitesinde öğrencilerin en nitelikli şekilde yetişmesi için, bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Biz hocalar öğrencilerimize akademik ve teorik vizyonlar açıyoruz ama öğrenmenin sonu bilginin çok farklı boyutlarda irdelenmesiyle bir olayın pekişerek daha iyi anlaşılması açıcından son derece önemlidir. Ben katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ağır Nakliyeciler Derneği Başkanı Selçuk Görmezoğlu, öğrencilerin sektöre girdikten sonra vazgeçmeyeceklerini ve kendini ne kadar geliştirirlerse o kadar kalıcı olacaklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Lojistiğin içinde her şey var, en çok da heyecan var. Ben 55 yaşındayım ve hala bir heyecanla buralardayım. Sizler de mesleğe geldiğinizde çok heyecanlanacak ve hayatınızı mutlu geçireceksiniz. Ben lojistiğin her alanında bulundum ve şu an ağır nakliye sektöründeyim. Ağır nakliye ciddi anlamda geniş bir sektör ve bu sektöre adımını atan herkes, eğer sabırlı olursa bu sektörden emekli bile zor olur. Emin olun bu kişiler sektör içerisinde her zaman aranan kişiler olur. Bu yüzden kendini devamlı geliştiren lojistik sektöründeki her eleman evine hem maddi hem de manevi anlamda her zaman mutlu dönecektir. Bir sektörde en önemli faktör yatırımdır. Sizler tenteli tırları görüyorsunuz buralarda ama o tır için firmanın ayırdığı yatırımla ağır nakliye sektörünün yaptığı yatırım arasında emin olun 100 kat fark var. Bu sektörde ne kadar çalışırsanız o kadar demirbaş ve aranan eleman olursunuz ve bu sektörü ciddiye alın. Sizlerden ufak bir ricam da İngilizcenizi muhakkak çok geliştirin çünkü uluslar arası ticaret ve taşımacılık dili İngilizce. Size en büyük tavsiyem de kendinizi geliştirmeniz.”