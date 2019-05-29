KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan, İstanbul'un Fethinin 566. Yıldönümü Mesajı

Dr. Kurtuluş Karamustafa, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın kazandığı muhteşem zaferle sadece İstanbul'u fethetmekle kalmadığını, çağ kapatıp çağ açtığını hatırlattı.

10 kez kuşatılsa da fethinin Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olduğunu belirten Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “İstanbul'un Fethinin 566. yıldönümünü coşku ile kutluyoruz. Çünkü İstanbul'un fethi İslam dini için, Türk Milleti için çok önemliydi. 1453 yılı öncesi Müslüman Devletler tarafından 10 kez kuşatılan İstanbul'u fethetmek, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. Hadis-i Şerif de ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' şeklinde müjdelendiği gibi, İstanbul'un fethi sıradan bir fetih değildir. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethederek, dünyayı Orta Çağ karanlığından çıkartıp Yeni Çağa ulaştırmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethetmekle kalmamış, hoşgörülü ve adaletli yönetimi ile farklı kültür ve inançların yaşadığı bir şehir haline getirmiştir. Geçmişten bugüne yaşamış tüm medeniyetlerin izlerini üzerinde taşıyan bu güzel şehrimiz İstanbul, dünyanın en saygın şehirlerinden biri olmaya devam edecektir. 566. yıldönümünde muhteşem zaferi kutluyor, Anadolu topraklarının Türk olmasında emeği geçen tüm ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 566 yıl önce İstanbul'un Fethi ile dünyayı aydınlatan Türk-İslam ışığının, bugünde aynı güç ve kararlılıkla dünyayı ışıtmaya devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.