KAYÜ Rektöründen "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” Mesajı

Dr. Kurtuluş Karamustafa, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunun önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle:

“İnsan hayatı değerlidir, ihmal edilemez. Alın teri ve özveriyle ülkemizin kalkınması ve ekonomik büyümesi adına gece gündüz demeden değer üreten, aktif iş hayatında bulunanların sağlığı ve güvenliği bu nedenle her şeyden önemlidir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından 1987 yılından itibaren ülkemizde her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yılki etkinlikler ise ‘İSG Seçenek Değil Zorunluluktur' teması ile işlenecektir. En önemli milli meselelerimizden olan kalkınma ve sanayileşmenin sağlıklı bir düzlemde yürütülebilmesi, toplumumuzun tüm kesimlerine fayda üretebilmesi ancak tam anlamıyla benimsenmiş iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile mümkündür.

Kayseri Üniversitesi olarak iş sağlığı güvenliği alanına hizmet eden meslek elemanlarını yetiştirmek, bu alanda bilgi üretmek, iş dünyasının bu konudaki problemlerine çözümler üretmek, en önemli gurur kaynaklarımızdan biridir.

Üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara, öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetleri önümüzdeki dönemlerde daha da artarak devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm işveren ve çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.”